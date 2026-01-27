Presidente de Irán dice a príncipe saudita que "amenazas" de EEUU sólo provocarán "inestabilidad"

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, habló este martes por teléfono con el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán, gobernante de facto del reino, y le dijo que las "amenazas" de Estados Unidos contra la República Islámica solo provocarán inestabilidad.

"Las amenazas y las operaciones psicológicas de los estadounidenses tienen como objetivo perturbar la seguridad de la región y no lograrán nada más que inestabilidad para ellos", dijo Pezeshkian al príncipe, según su oficina.

Pezeshkian señaló a Bin Salmán que la "unidad y cohesión" de los países islámicos pueden garantizar "la seguridad, la estabilidad y la paz duraderas en la región", en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, envió un portaviones a Medio Oriente tras una serie de amenazas por la represión de las protestas en Irán.