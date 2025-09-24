Presidente de Irán dice en la ONU que Teherán nunca intentará construir una bomba nuclear

NACIONES UNIDAS, 24 sep (Reuters) - El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país no tiene intención de construir armas nucleares, pocos días antes de que se vuelvan a imponer sanciones internacionales a Teherán por sus ambiciones nucleares.

"Por la presente declaro una vez más ante esta Asamblea que Irán nunca ha buscado ni buscará construir una bomba nuclear. No buscamos armas nucleares", afirmó Pezeshkian.

El 28 de agosto, Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron un proceso de 30 días para reimponer las sanciones de la ONU que finaliza el 27 de septiembre, acusando a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales destinado a impedir que desarrolle un arma nuclear.

Las potencias europeas han ofrecido retrasar el restablecimiento de las sanciones hasta seis meses para dejar espacio a las conversaciones sobre un acuerdo a largo plazo si Irán restablece el acceso de los inspectores nucleares de la ONU, aborda las preocupaciones sobre sus reservas de uranio enriquecido y entabla conversaciones con Estados Unidos.

Pezeshkian acusó al llamado E3 de desencadenar el proceso para devolver las sanciones internacionales a Irán a "instancias de Estados Unidos". (Escrito por Parisa Hafezi; editado en español por Carlos Serrano)