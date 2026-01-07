Presidente de Irán insta a fuerzas de seguridad a no tomar medidas contra manifestantes

El presidente iraní Masud Pezeshkian pidió el miércoles a las fuerzas de seguridad que no tomen "ninguna medida" contra los manifestantes antigubernamentales e hizo una distinción entre estos y quienes llamó "alborotadores", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

"Hoy el señor Pezeshkian ordenó que no se tomara ninguna medida de seguridad contra los manifestantes y las personas que participan en las concentraciones", afirmó el vicepresidente ejecutivo iraní Mohamad Jafar Ghaempanah en un video difundido por Mehr, tras una reunión del Consejo de Ministros.

"Quienes portan armas de fuego, cuchillos y machetes y atacan comisarías y sitios militares son alborotadores, y hay que distinguir entre los manifestantes y los alborotadores", agregó Ghaempanah.