Presidente de Irán reitera que Teherán busca negociación sobre su programa nuclear

TEHERÁN (AP) — El nuevo presidente reformista de Irán insistió el lunes en que Teherán no quería enriquecer uranio a niveles próximos a los de armamento, pero que se había visto obligado a ello por la rescisión por parte de Estados Unidos de su acuerdo nuclear con las potencias mundiales.

Los comentarios del presidente Masoud Pezeshkian, en respuesta a una pregunta de The Associated Press en su primera conferencia de prensa, ponen de relieve una promesa electoral que hizo de intentar que se levantaran las sanciones internacionales impuestas a la república islámica. Sin embargo, no está claro de cuánto margen de negociación dispondrá Pezeshkian ni quién ocupará la Casa Blanca el año próximo.

“Creo, lo hemos dicho muchas veces, que no queremos hacer esto en absoluto. Queremos resolver nuestras necesidades técnicas y científicas, no buscamos armas nucleares”, afirmó Pezeshkian. “Nos adherimos al marco escrito en el (acuerdo nuclear). Seguimos buscando mantener esos marcos. Los rompieron, nos obligaron a hacer algo”.

“Si ellos no continúan, nosotros no continuaremos”, añadió.

Las declaraciones de Pezeshkian llegan en un momento en que Irán enriquece uranio hasta el 60% de pureza, lo que supone un breve paso técnico para alcanzar niveles de armamento del 90%. Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico, pero los países occidentales y el Organismo Internacional de Energía Atómica afirman que Irán tuvo un programa nuclear militar hasta 2003.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 85 años, ha abierto la puerta a posibles negociaciones al decir anteriormente a su gobierno civil que “no había nada malo” en entablar conversaciones con su “enemigo”. En los últimos años ha habido conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos con la mediación de Omán y Qatar, dos de los interlocutores de Washington en Oriente Medio por lo que respecta a Irán.

Amir Vahdat en Teherán, Irán, y Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyeron a este despacho

