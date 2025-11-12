Presidente de Israel condena violencia de colonos contra palestinos

JERUSALÉN (AP) — El presidente de Israel condenó el miércoles lo que calificó como un ataque "asombroso y grave" por parte de colonos judíos contra palestinos en Cisjordania, pidiendo el fin de una creciente ola de violencia de colonos en el territorio ocupado.

Los comentarios del presidente Isaac Herzog añadieron una voz poderosa a lo que ha sido una crítica moderada por parte de altos funcionarios israelíes sobre la violencia de los colonos. La posición de Herzog, aunque en gran medida ceremonial, sirve como brújula moral y fuerza unificadora para el país.

Herzog afirmó que la violencia cometida por un "puñado" de perpetradores "cruza una línea roja", añadiendo en una publicación en redes sociales que "todas las autoridades estatales deben actuar de manera decisiva para erradicar el fenómeno y fortalecer a los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad que nos protegen día y noche".

Sus declaraciones se produjeron después de que decenas de colonos israelíes enmascarados atacaran el martes las aldeas palestinas de Beit Lid y Deir Sharaf en Cisjordania, incendiando vehículos y otras propiedades antes de enfrentarse con soldados israelíes.

Un alto comandante israelí hizo eco de Herzog, diciendo que tal violencia por parte de un "fringe anarquista" dentro de la comunidad de colonos israelíes es inaceptable y será tratada "con firmeza".

El jefe del Comando Central, el general de división Avi Bluth, denunció lo que llamó una "situación inaceptable" que obliga a desviar recursos significativos de reforzar la seguridad y llevar a cabo operaciones antiterroristas.

"La realidad en la que jóvenes del fringe anarquista actúan violentamente contra civiles inocentes y contra las fuerzas de seguridad es inaceptable y extremadamente grave", dijo Bluth. "Debe ser tratada con firmeza".

La violencia de los colonos ha aumentado

La violencia del martes en Cisjordania fue el último de una serie de ataques por parte de jóvenes colonos que han aumentado desde que estalló la guerra en Gaza hace dos años. Los ataques se han intensificado en las últimas semanas mientras los palestinos cosechan sus olivos en un ritual anual.

La oficina humanitaria de la ONU informó la semana pasada de más ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania en octubre que en cualquier otro mes desde que comenzó a llevar un registro en 2006. Hubo más de 260 ataques, dijo la oficina.

Palestinos y trabajadores de derechos humanos acusan al ejército y la policía israelíes de no detener los ataques. El gobierno de Israel está dominado por defensores de extrema derecha del movimiento de colonos, incluidos el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, quien formula la política de asentamientos, y el ministro del gabinete Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la fuerza policial del país.

En el incidente del martes, el ejército declaró que soldados respondieron a ataques de colonos en dos aldeas palestinas. Dijo que los colonos huyeron a una zona industrial cercana y atacaron a soldados y dañaron un vehículo militar. La policía israelí indicó que cuatro israelíes fueron arrestados en lo que describió como "violencia extremista", mientras que el ejército israelí dijo que cuatro palestinos resultaron heridos.

El funcionario palestino Muayyad Shaaban, quien encabeza la Comisión gubernamental contra el Muro y los Asentamientos, señaló que los colonos incendiaron cuatro camiones lecheros, tierras de cultivo, chozas de hojalata y tiendas pertenecientes a una comunidad beduina.

Sostuvo que los ataques eran parte de una campaña para expulsar a los palestinos de sus tierras y acusó a Israel de dar protección e inmunidad a los colonos. Pidió sanciones contra los grupos que "patrocinan y apoyan el proyecto de terrorismo colonial de asentamientos".

Reacción airada de los palestinos

En Beit Lid, los residentes dijeron que no quieren que sus vidas estén gobernadas por el miedo a la violencia de los colonos.

Mahmoud Edeis afirmó que la violencia está socavando el derecho de su familia a vivir con seguridad.

"Para sentir que mis hijos están seguros, que cuando me voy a dormir puedo decir, 'Está bien, no hay nada (de qué preocuparse),'" dijo. "Pero en cualquier momento podría pasar algo... Esto no puede continuar. No puede ser que sigamos viviendo toda nuestra vida en un estado de miedo y peligro."

Amjad Amer Al-Juneidi, quien trabaja en una fábrica de productos lácteos que fue atacada el martes, aseguró que en el ataque una persona llevó latas llenas de gasolina, otra abrió la puerta de la fábrica con una palanca y un tercer individuo encendió el combustible.

"Su entrada a la empresa no fue al azar. Fue organizada, y tenían una táctica completamente organizada para llevar a cabo el incendio", dijo Al-Juneidi.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.