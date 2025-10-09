Presidente de la Autoridad Palestina celebra el acuerdo sobre Gaza

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, elogió este jueves el acuerdo de alto el fuego en Gaza alcanzado por Israel y Hamás, y expresó su esperanza de que conduzca al establecimiento de un Estado palestino independiente.

En una declaración en redes sociales, Abás acogió "con satisfacción el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un acuerdo para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza" y expresó su "esperanza de que estos esfuerzos sean el preludio de una solución política permanente que conduzca al fin de la ocupación israelí del Estado de Palestina y al establecimiento de un Estado palestino independiente".

