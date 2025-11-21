Presidente de la Federación de Costa Rica pide disculpas por "fracaso" del proceso mundialista

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, pidió este viernes disculpas a la afición del país por el "fracaso" que supuso la no clasificación de Costa Rica para el Mundial de Norteamérica 2026.

Costa Rica, que ha estado en seis Copas del Mundo, quedó fuera de la carrera mundialista esta semana tras finalizar el clasificatorio de la Concacaf en el tercer lugar de su grupo, en el que Haití logró el boleto directo para la máxima cita del fútbol.

"(Quiero) pedir una disculpa a la afición, a los patrocinadores, a toda la familia del fútbol por el fracaso de este proceso mundialista, la verdad que esa es la mejor palabra que lo puede describir", dijo Maroto en conferencia de prensa.

La eliminación provocó la separación del cargo del seleccionador, el mexicano Miguel el "Piojo" Herrera, muy criticado por la afición tica, que vio a su equipo nacional en los tres últimos mundiales.

En los seis partidos de la fase final, Costa Rica solo pudo ganar a la colista Nicaragua, en una llave donde también estaban Haití y Honduras.

"Lo que toca es empezar nuevamente" y "pensar en el proyecto que vamos a tener ahora para 2030 y enfocarnos en eso", indicó Maroto.

El dirigente señaló que aún no hay candidatos para sustituir a Herrera al frente del combinado nacional.

"No tenemos nombres en la mesa, no tenemos todavía propuestas de un posible entrenador", afirmó.

La afición costarricense aún tiene en la memoria la hazaña de Brasil 2014, cuando su selección alcanzó sorpresivamente los cuartos de final, tras dejar en el camino a colosos como Italia e Inglaterra.

bur-jjr/raa/