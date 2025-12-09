Presidente de la FIA defiende su gestión pese a las críticas

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el emiratí Mohammed Ben Sulayem, único candidato a la presidencia de la institución, defendió su gestión pese a las críticas, y asegura que atacado "noche y día", en un encuentro con varios medios, entre ellos la AFP.

La FIA celebrará las elecciones a la presidencia el próximo viernes, pese a que una de las aspirantes, la suiza Laura Villars, ha recurrido el proceso ante la justicia francesa (la sede del organismo está en París) por entender que las reglas electorales actuales impiden a otros potenciales candidatos a presentarse.

"No se ha cambiado nada", aseguró Ben Sulayem para contrarrestar la denuncia de sus críticos a un sistema electoral que presuntamente favorece al actual presidente.

"Me llevó años estar donde estoy. ¿Me quejé a la FIA? No. Las reglas están ahí, yo las heredé", añadió.

Una de las reglas que más se ha criticado es el hecho de que los candidatos deban presentar una lista de vicepresidentes que representen a todos los continentes.

Y solo hay uno elegible en Sudamérica (la brasileña Fabiana Ecclestone, esposa del expatrón de la F1, Bernie Ecclestone) y se presenta con el candidato a la reelección.

"¿Por qué los candidatos en cuestión no fueron a América Latina a defender sus programas? Hay que ir a reunirse con la gente, ganarse su confianza para que apoyen tu candidatura", se defendió Ben Sulayem.

En los últimos cuatro años, la FIA también se enfrentó a los pilotos por tratar de imponer que dejen de utilizar lenguaje soez durante las carreras o prohibirles que usen joyas en competición.

"Los pilotos son talentosos e inteligentes y si pueden controlar un coche a 300 km/h, también pueden controlar sus palabras", espetó el dirigente.

"Sabía que el cargo comportaba desafíos, pero no me esperaba tener que afrontar tantas situaciones que derivan simplemente del sentido común".

Ben Sulayem defendió su gestión en la institución en estos cuatro años: "Si me pidieran qué hubiese hecho diferente, respondería 'nada'".

"Me han atacado día y noche, pero ¿me importa? No hago caso a nada y me concentro en lo que he prometido hacer", concluyó.

