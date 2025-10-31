Presidente de Líbano pide diálogo mutuo para frenar ataques continuos israelíes

BEIRUT (AP) — Cualquier negociación con Israel para detener sus ataques continuos en el sur de Líbano —que han persistido a pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos hace casi un año— debe ser mutua, afirmó el viernes el presidente libanés Joseph Aoun.

Aoun hizo estas declaraciones tras conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, quien se encontraba en una gira de cuatro días por Oriente Medio y visitó Beirut en su primer viaje oficial desde que asumió el cargo.

La visita se produjo al tiempo que Israel ha intensificado sus ataques en el sur de Líbano. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego, que se supone era el fin a la última guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, logrado en noviembre pasado. El conflicto comenzó tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

Hezbollah comenzó a lanzar cohetes al norte de Israel en apoyo a Hamás y los palestinos, lo que provocó ataques aéreos y bombardeos de artillería israelíes en respuesta. Los intercambios de bajo nivel escalaron a una guerra a gran escala en septiembre de 2024.

Desde el alto el fuego, Israel ha mantenido sus ataques casi diarios en todo el sur de Líbano, argumentando que tienen como objetivo a milicianos de Hezbollah, depósitos de armas y centros de mando. Las fuerzas israelíes también han mantenido posiciones en varios puntos estratégicos dentro del territorio libanés.

Las autoridades libanesas han acusado a Israel de atacar áreas civiles y destruir infraestructura no relacionada con Hezbollah, y han exigido a las fuerzas israelíes que se retiren y respeten la soberanía de Líbano.

El viernes, al menos dos personas murieron en ataques israelíes en varios lugares del sur de Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias estatal. Un portavoz del ejército israelí confirmó que sus fuerzas abatieron a un hombre, acusándolo de intentar reconstruir la infraestructura de Hezbollah.

En una rara operación terrestre el jueves, soldados israelíes asaltaron un edificio municipal en el pueblo fronterizo de Blida, matando a Ibrahim Salameh, un empleado municipal. La incursión provocó condenas de funcionarios libaneses y protestas de los residentes. Israel afirmó que sus tropas entraron al edificio para "destruir infraestructura terrorista" vinculada a Hezbollah y dispararon para "neutralizar una amenaza", pero Aoun sostuvo que Salameh fue asesinado "cuando realizaba sus deberes profesionales".

"Líbano está listo para negociaciones para poner fin a la ocupación israelí", dijo Aoun a Wadephul, "pero cualquier conversación no puede ser unilateral; requiere voluntad mutua, que aún falta.

El formato, el momento y el lugar de las negociaciones se determinarán más adelante".

Añadió que la presencia del ejército libanés en el sur aumentará a 10.000 tropas antes de fin de año, señalando la continua coordinación con la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano. El alto el fuego estipula que tanto Israel como Hezbollah deben cesar las hostilidades, con el ejército libanés y la Unifil desplegándose al sur del río Litani para asegurar que no operen grupos armados distintos al ejército en el área.

Desde entonces, el ejército se ha desplegado en docenas de posiciones en todo el sur de Líbano y está trabajando junto a los cascos azules de la ONU para monitorear las violaciones del alto el fuego.

Tras la incursión terrestre israelí del jueves, Aoun dijo que había solicitado al ejército libanés "confrontar cualquier incursión israelí" en el sur de Líbano "en defensa de las tierras libanesas y la seguridad de los ciudadanos", aunque no estaba claro qué forma tomará esa confrontación.

"La postura del presidente al ordenar al ejército confrontar las incursiones israelíes es una posición responsable sobre la cual construimos", dijo el secretario general de Hezbollah, Naim Kassem, en un discurso grabado el viernes.

"Las posiciones de los tres presidentes y algunos funcionarios son consecuentes, y nuestra postura es unificada", añadió.

Después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, Youssef Rajji, Wadephul dijo que los continuos ataques israelíes en territorio libanés eran "inaceptables", enfatizando la necesidad de que Israel respete la soberanía de Líbano y que tanto Israel como Hezbollah se adhieran a los acuerdos de cese de hostilidades.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.