LA NACION

Presidente de Madagascar afirma que hay un intento de golpe de Estado en marcha

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Madagascar afirma que hay un intento de golpe de Estado en marcha
Presidente de Madagascar afirma que hay un intento de golpe de Estado en marchaAlexander Joe - AP

ANTANANARIVO, Madagascar (AP) — Había un intento de golpe de Estado en marcha en la isla del Océano Índico de Madagascar, afirmó el presidente del país el domingo.

Una declaración de la oficina del presidente Andry Rajoelina expresó que "desea informar a la nación y a la comunidad internacional que se ha iniciado un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza".

La declaración no identificó de inmediato a quién está intentando derrocar al gobierno, pero miembros de las fuerzas armadas se unieron a las protestas lideradas por jóvenes contra Rajoelina el sábado.

Se han producido protestas contra las fallas en los servicios y la supuesta corrupción y nepotismo del gobierno desde el 25 de septiembre.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LA NACION
Más leídas
  1. El golazo de tiro libre de España que causó asombro y la acerca a la Finalissima con la Argentina
    1

    España despachó a Georgia con un golazo y apunta directo al Mundial, con la Finalissima ante la Argentina en el horizonte

  2. 2

    Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas

  3. El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos
    3

    El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos

  4. Un helicóptero perdió el control y cayó sobre una peatonal: hay al menos cinco heridos
    4

    Cinco heridos tras la caída de un helicóptero cerca de una playa de California

Cargando banners ...