Presidente de Madagascar denuncia un "intento de tomar el poder ilegalmente"

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, afirmó el domingo que está en marcha un "intento de tomar el poder ilegalmente", un día después de que un contingente de soldados se unió a miles de manifestantes contra el gobierno en la capital.

"La Presidencia de la República desea informar a la nación y la comunidad internacional que actualmente está en marcha en el territorio nacional un intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza, contrario a la Constitución y los principios democráticos", declaró Rajoelina en un comunicado.

Las protestas del sábado en Antananarivo, capital de Madagascar, fueron las más multitudinarias desde que comenzó el movimiento Generación Z el 25 de septiembre, impulsado por el malestar popular ante los cortes de agua y electricidad, pero también contra la corrupción y la falta de oportunidades para los más jóvenes.

El sábado, soldados malgaches se unieron a los miles de manifestantes en las calles de Antananarivo, llamando a las fuerzas de seguridad a "rechazar las órdenes de disparar" contra la población y condenando la reciente represión policial.

Los manifestantes los recibieron con vítores y expresiones de agradecimiento mientras ondeaban la bandera del país.

Antes de abandonar su base militar en el distrito de Soanierana, en las afueras de Antananarivo, los soldados del CAPSAT (Cuerpo de ejército de personal y servicios administrativos y técnicos), habían llamado a la desobediencia.

En 2009, esta base lideró una rebelión durante el levantamiento popular que llevó al poder al actual presidente.

Desde que empezó en septiembre este movimiento de protestas, se han registrado al menos 22 personas muertas y más de un centenar de heridos, según un informe de Naciones Unidas.

El presidente Rajoelina desmintió el miércoles lo que consideró "cifras erróneas" y estimó en 12 el número de fallecidos, todos "saqueadores, vándalos", según señaló.

