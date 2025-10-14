LA NACION

Presidente de Madagascar disuelve la cámara baja del parlamento tras aparente intento de golpe

Presidente de Madagascar disuelve la cámara baja del parlamento tras aparente intento de golpe

ANTANANARIVO, Madagascar (AP) — El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disolvió el martes la cámara baja del parlamento en medio de una rebelión militar que lo llevó a huir del país.

Rajoelina emitió un decreto para que la Asamblea Nacional se disolviera de inmediato, según un comunicado publicado en la página de Facebook de la presidencia de Madagascar.

Se desconoce el paradero de Rajoelina después de que una unidad militar de élite se uniera a las protestas antigubernamentales lideradas por jóvenes durante el fin de semana y pidiera su renuncia. El presidente afirmó en un discurso transmitido en redes sociales el lunes por la noche que abandonó el país porque temía por su vida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

