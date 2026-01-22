Presidente de Malí refuerza el control directo sobre un sector minero clave

*

Un ex ejecutivo de Barrick supervisará la política minera y el cumplimiento de la normativa

La presidencia pasa a controlar directamente las funciones clave del sector minero

La producción industrial de oro bajó un 23% en 2025 por las estrictas normas

Por Tiemoko Diallo

ACCRA, 22 ene (Reuters) -

El líder militar de Malí ha creado una nueva función a nivel ministerial para supervisar el sector minero, reforzando el control directo de la presidencia sobre la crítica industria del oro, y ha nombrado a un antiguo ejecutivo de Barrick Mining

para ocuparla.

Los documentos legales que regulan la función muestran que el ministro tendrá competencias para supervisar la aplicación de la política minera, vigilar el cumplimiento del código minero y revisar los informes presentados por los titulares, responsabilidades de las que antes se encargaba el Ministerio de Minas. Según un decreto presidencial del 19 de enero, Hilaire Bebian Diarra, especialista en ciencias de la tierra que se pasó de Barrick al gobierno el año pasado mientras dirigía las negociaciones para que la empresa se hiciera con el control del complejo de Loulo-Gounkoto, ha sido nombrado para el cargo. El ciudadano maliense fue nombrado asesor especial de la presidencia durante la amarga disputa por la principal mina de oro industrial de Malí, mientras el gobierno de Assimi Goita presionaba para que se subieran los impuestos y aumentara la participación estatal en los proyectos mineros.

La medida se consideró un golpe estratégico para la minera canadiense.

Malí es uno de los mayores productores de oro de África, y varios foros mineros nacionales han instado en los últimos años a la creación de estructuras más sólidas para supervisar la seguridad, el cumplimiento de las normas y el impacto en la comunidad de su industria minera.

Un funcionario del gobierno declaró que la presidencia ha asumido el liderazgo en la supervisión de la minería, y que los principales permisos de explotación los decide la presidencia y las negociaciones contractuales -incluida la disputa con Barrick- también se llevan a cabo desde el palacio presidencial.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda se encarga ahora de los asuntos fiscales, mientras que el Ministerio de Minería se centra en la regulación.

El nombramiento de Diarra se produce mientras Malí refuerza su control sobre el sector minero, su mayor generador de ingresos, en virtud de un código minero de 2023 que

ayudó a recuperar

761.000 millones de francos CFA (US$1.200 millones) en atrasos, según declaró el gobierno en diciembre. El endurecimiento del código puso nerviosos a los mineros y desencadenó un enfrentamiento de dos años con Barrick, haciendo que la producción industrial de oro disminuyera un 23% en 2025, según datos provisionales del Ministerio de Minas.