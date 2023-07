Presidente de méxico defiende a ffaa en disputa por desaparición de estudiantes 2014

Ciudad de méxico, 27 jul (reuters) - el presidente de méxico, andrés manuel lópez obrador, defendió el jueves a las fuerzas armadas de las acusaciones de un grupo de expertos que dicen encubrieron y manipularon información relevante que podría revelar lo que sucedió con 43 estudiantes desaparecidos en el sur del país.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que después de casi nueve años concluyó el miércoles su misión en el país, señaló en su informe final a miembros de la Marina y del Ejército entre los responsables del crimen, registrado la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio Iguala, del sureño estado Guerrero.

"No hay impunidad y se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando", indicó el gobernante a periodistas. "Respeto su punto de vista pero no lo comparto. Si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa", agregó sobre el documento del GIEI.

Según el grupo de expertos, los marinos y soldados, así como policías y funcionarios de Iguala e integrantes de órganos de inteligencia supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, la ubicación de los jóvenes. "Todos colaboraron para desaparecerlos", dijo Carlos Beristain, uno de los expertos.

López Obrador aseguró que su Gobierno está enfocado en la búsqueda de los estudiantes, más allá de intentar dar con los responsables. "Lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles de los responsables y sino encontramos a los jóvenes", agregó.

En la víspera, padres de familia de los jóvenes emplazaron al mandatario a una reunión "inmediata" para que explique por qué militares y marinos siguen ocultando información. "El presidente tiene que ordenarles que entreguen la información, es la máxima autoridad", dijo Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

AMLO, acrónimo con el que se conoce al presidente, ha prometido en varias ocasiones que antes de que termine su gestión de seis años, en septiembre de 2024, habrá resuelto el caso, heredado de su antecesor Enrique Peña.

El caso de los 43 jóvenes es considerado un ejemplo paradigmático de la violencia y la impunidad de las autoridades en México, y reveló la sistemática desaparición de personas en prácticamente todas las regiones de la nación latinoamericana. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)

Reuters