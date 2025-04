Presidente de Panamá descarta la vía de un nuevo contrato para reactivar enorme mina de cobre

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó el miércoles que vaya a negociar un nuevo contrato para reabrir una gigante mina de cobre cerrada desde fines de 2023 y dijo que en su lugar buscará la vía de una asociación que reactive ese mega proyecto.

La mina, situada en una zona rica en biodiversidad en el norte y el Caribe panameño, dejó de operar después de que la Corte Suprema de Justicia declaró que un contrato de concesión firmado por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) y la filial de la canadiense First Quantum Minerals era inconstitucional luego de masivas protestas a nivel nacional.

Mulino, un líder a favor de la empresa privada que asumió su quinquenio el 1 de julio, se ha mostrado a favor de reactivar la enorme mina con el argumento de que su clausura ha golpeado la economía, aunque aclaró que su gobierno sólo se sentaría a negociar una reapertura después de que la empresa retire demandas arbitrales multimillonarias presentadas contra el Estado panameño tras el cierre.

El mandatario reiteró que es un tema delicado y que no tiene claro el camino a seguir, pero que la “única ruta que no va a existir es un (nuevo) contrato ley. Es un tema para la Asamblea (Legislativa). (En) esta Asamblea no va".

Un contrato de este tipo, como el declarado inconstitucional en noviembre de 2023, tendría que ser aprobado por ese poder del Estado. La alternativa de la “asociación” evitaría que el presidente pase por una Legislatura unicameral donde no tiene mayoría y lo obligaría posiblemente a un largo proceso de negociación. Además, el tema minero sigue generando rechazo en sectores del país, incluido el de los defensores del medioambiente.

“Haremos lo que haya que hacer para establecer algo que sea una real asociación y que se entienda con claridad que la mina es de Panamá y de los panameños, de más nadie”, dijo el gobernante durante la toma de posesión de los nuevos directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. “Dentro de esos parámetros, podemos trabajar las opciones que pueden ser variadas sin duda alguna”.

La minera canadiense anunció recientemente que desistía de continuar con sus demandas contra Panamá en un esfuerzo por abrir una vía de negociación para la reapertura de un proyecto en el que, aseguró, invirtió más de 10.000 millones de dólares.