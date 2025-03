presidente de panamá dice está esperando que first quantum suspenda arbitraje sobre mina

(Añade una cita del presidente, contexto, precio de las acciones)

CIUDAD DE PANAMÁ, 20 mar (Reuters) - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo el jueves que su Gobierno aún no ha sido notificado por First Quantum Minerals (FQM) de que la empresa canadiense haya suspendido el arbitraje internacional sobre la mina de cobre que le clausuraron en el país centroamericano.

Un memorando interno de la unidad local de la empresa, Cobre Panamá, del viernes pasado mostraba que FQM había instruido a sus abogados a que empezaran a trabajar para suspender el arbitraje contra Panamá, en referencia a los casos que presentó después de que el Gobierno cerrara la mina en 2023 tras las protestas por motivos medioambientales.

Mulino dijo que su administración no podría mantener conversaciones con FQM hasta que concluyera la suspensión del arbitraje, pero que creía que la minera estaba tomando las medidas legales adecuadas.

"No hemos sido notificados de esa suspensión, pero en gracia de buena fe debo debo suponer que ese es un trámite (...) que toma un tiempo prudencial; son seis, siete demandas de arbitraje que se tienen que suspender", afirmó. "Hasta que no seamos notificados no habrá conversaciones formales".

El gobernante añadió que la semana que viene iniciará conversaciones con su equipo y la cámara minera nacional para tratar cuestiones sobre Cobre Panamá.

Las acciones de First Quantum Minerals bajaban un 0.6% a las 1501 GMT del jueves. (Reporte de Elida Moreno y Daina Beth Solomon. Editado en español por Raúl Cortés Fernández)