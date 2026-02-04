Presidente de Panamá rechaza críticas de China a fallo judicial sobre contrato con CK Hutchison

4 feb (Reuters) -

El presidente de Panamá, José Raúl ⁠Mulino, rechazó ⁠el miércoles "enérgicamente" una

declaración de la Oficina de Asuntos de ⁠Hong Kong ‌y ​Macao de China contra una sentencia ​del tribunal supremo panameño que anuló ‌un contrato de ‌CK Hutchison ​para operar dos puertos en el país centroamericano. China advirtió el martes a Panamá que pagará un "alto precio" por la decisión judicial, que calificó de "absurda", "vergonzosa y patética".

"Panamá ⁠es un Estado de Derecho y respeta ​las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central", escribió Mulino en X. Además, anunció que la cancillería panameña se pronunciará ⁠sobre el caso y "adoptará las decisiones correspondientes", sin ​ofrecer detalles.

Además de la reacción de las autoridades chinas, CK Hutchison, con ‍sede en Hong Kong, informó el miércoles que su unidad Panama Ports Company ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional ​contra Panamá por la sentencia.

