Presidente de perú acusa a "oligarquía" de minar gobierno y pide a la oposición limar diferencias

LIMA, 28 jul (Reuters) - El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, acusó el jueves en un mensaje en el Congreso a la "oligarquía y poderes fácticos" de buscar su destitución, y pidió a la oposición buscar consensos más allá de las diferencias ideológicas.

Castillo transita por una tormenta política en medio de varias investigaciones por denuncias de supuesta corrupción en su entorno, que han hundido su popularidad luego de llegar al poder prometiendo redistribuir las riquezas del país minero.

"No hemos tenido ni un minuto de tregua", dijo Castillo al referirse a la oposición política y las acusaciones en su contra durante un discurso dando cuenta su primer año de gestión y cuando el país festeja su 201 años de la Independencia.

Al final de su discurso de casi dos horas, legisladores de bancadas de oposición gritaron "renuncia" y "fuera corrupto". En tanto, parlamentarios del oficialismo decían a viva voz "fujimorismo nunca más" y aplaudían al mandatario.

Castillo, de 52 años, ganó por estrecho margen las elecciones a Keiko Fujimori, hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori.

"En el primer año he recibido una bofetada en una mejilla de que aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones", manifestó. "Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo".

Durante su mensaje, cientos de personas marcharon en Lima a favor y en contra del presidente, algunos pidiendo el cierre del Congreso y otros la renuncia del mandatario. Cuando Castillo exponía en el parlamento, varios legisladores opositores de partidos de derecha se retiraron del hemiciclo.

El mandatario tiene hasta cinco investigaciones en la fiscalía por presuntos delitos de presunto tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor. Castillo niega las acusaciones y ha presentado recursos legales en busca de frenar las pesquisas.

Esta semana, un exasesor que estaba prófugo en medio de pesquisas por presunto tráfico de influencias en el entorno del mandatario, se entregó a la fiscalía para colaborar con la justicia y reducir posibles condenas.

"Este es el momento de conversar y entendernos, por encima de nuestras diferencias, posturas políticas, ideologías, religiosas, perjuicios, simpatías o antagonismo", dijo Castillo. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Javier Leira)