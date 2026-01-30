Presidente de Perú autoriza abrir el secreto de sus comunicaciones por escándalo: fiscal

LIMA, 30 ene (Reuters) - El presidente encargado de Perú, José Jerí, autorizó abrir ⁠el secreto de sus comunicaciones en ⁠las investigaciones por las reuniones que mantuvo con un empresario chino fuera de la agenda oficial, dijo el viernes el fiscal general, Tomás Gálvez.

Tras un ⁠interrogatorio de ‌unas ​tres horas en el Palacio de Gobierno, Gálvez afirmó a periodistas que Jerí respondió a ​unas 30 preguntas en la "investigación preliminar" por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y ‌tráfico de influencias.

"Ha prestado su consentimiento para que ‌le levante el secreto de sus comunicaciones ​y va a presentar el escrito correspondiente autorizándonos como consta en su declaración", afirmó ante la prensa sin dar detalles de cuándo se realizaría tal diligencia.

Gálvez afirmó que la fiscalía, que también investiga a los empresarios chinos que mantuvieron reuniones no reveladas públicamente en los últimos meses, realizará todas las diligencias que sean necesarias y sostuvo que si "hay que volver a tomar una ampliación de sus declaraciones lo haremos en ⁠su momento".

El máximo representante del Ministerio Público interrogó al mandatario por el caso que ha motivado varias mociones en ​el Congreso en busca de expulsarlo del cargo. Jerí, quien asumió al poder en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, ha negado actos irregulares en las reuniones que ha reconocido con su "amigo" y empresario dueño de un restaurante de comida china, tiendas de importación, una constructora y de una concesión para un proyecto de energía.

En una de sus citas, según videos difundidos ⁠por televisión, se ve a Jerí hablando por teléfono aparentemente molesto dentro de una tienda comercial del ​empresario Zhihua Yang, cuyo negocio había sido clausurado por no cumplir reglas de funcionamiento.

Los presidentes de Perú pueden ser investigados durante su ejercicio, pero no pueden ser acusados por la justicia hasta terminar el mandato ‍debido a su inmunidad, salvo por traición a la patria o impedir las elecciones, según la Constitución.

Fuentes de la fiscalía dijeron que en caso de que sea necesario realizar un proceso formal, éste tendría lugar después de fines de julio, cuando Jerí cumpla con el actual periodo gubernamental. El escándalo ha puesto a ​prueba la relación de Perú con China, el mayor socio comercial del país sudamericano.

Perú, en constante incertidumbre con siete mandatarios desde el 2018 por renuncias o destituciones en medio de denuncias de corrupción, espera elegir el 12 de ‍abril un nuevo presidente. (Reporte de Marco Aquino, Editado en español por Juana Casas)