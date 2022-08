presidente de perú busca gabinete de "ancha base" en medio de presión por investigaciones

(Agrega declaraciones de jefa del Congreso, más detalles)

Por Marco Aquino

LIMA, 4 ago (Reuters) - El presidente peruano, Pedro Castillo, dijo que convocará a diferentes organizaciones políticas para conformar un gabinete de "ancha base" y juramentar al nuevo equipo de Gobierno el viernes, el quinto en el primer año de un gobierno marcado por una constante inestabilidad política y denuncias de corrupción.

El primer ministro y líder del gabinete Aníbal Torres dimitió el jueves alegando "razones personales". Con su salida, todos los integrantes del gabinete de 19 ministros también deben presentar su renuncia y Castillo puede renovar o ratificar a algunos miembros del equipo.

"Espero que sea un gabinete, en la convocatoria que hagamos nosotros y en la medida de que se acerquen los actores políticos, los que creen en el país, en la democracia (...) un gabinete de ancha base para trabajar por el Perú", dijo Castillo el jueves a periodistas tras acudir a la fiscalía.

El mandatario se presentó sorpresivamente ante la fiscal general Patricia Benavides para brindar su testimonio frente a las investigaciones en su contra sobre un presunto tráfico de influencias en el ascenso de militares y policías de alto rango.

La asistencia del mandatario se produjo pese a que en la víspera su abogado dijo que no iba a presentarse al despacho de la fiscalía por discrepancias en la forma de cómo se estaban conduciendo las investigaciones.

El abogado Benji Espinoza afirmó a periodistas que durante el interrogatorio Castillo apeló a su "derecho de guardar silencio" y se excusó de responder a la fiscalía.

"No me voy a someter a casos mediáticos, lo mediático no me ha elegido; a mi me ha elegido el pueblo peruano", dijo Castillo a periodistas. "No soy parte ni formo parte de una red criminal, eso lo he dicho el día de hoy a la Fiscal de la Nación".

El presidente enfrenta en la fiscalía cinco investigaciones, entre ellas por presuntos delitos de tráfico de influencias, de obstrucción a la justicia, de dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor.

¿callar o colaborar?

Castillo, en tanto, ha acusado a la fiscalía de "desmantelar" una investigación de jueces implicados en presunta corrupción. El Ministerio Público rechazó la imputación y afirma que actúa "sin ningún tipo de injerencia política, económica o mediática".

La presidenta del Congreso, Lady Camones, manifestó a periodistas que lamenta la actitud "de una aparente obstrucción a la justicia" por parte del presidente Castillo frente a la fiscalía. "Callar no es colaborar con la justicia", señaló.

Y ante la propuesta de Castillo de conformar un amplio gabinete, Camones, del partido conservador Alianza para el Progreso, dijo que "difícilmente" participarían en el Gobierno.

Es la primera vez que un presidente en ejercicio en Perú es investigado por la justicia, aunque de acuerdo a la Constitución no puede ser acusado mientras dure su mandato de cinco años.

Castillo, un exsindicalista y exprofesor de escuela pública que llegó a la presidencia con el partido marxista Perú Libre, ha dicho que detrás de las acusaciones están la "oligarquía y poderes fácticos" que buscan su destitución.

El mandatario, que acudió a la fiscalía caminando unas cuadras y regresó también caminando a Palacio de Gobierno, estuvo en el Ministerio Público alrededor de una hora. En las afueras de la sede protegida por una columna de policías decenas de personas se manifestaron a favor y en contra del líder.

Castillo, que ha realizado hasta ahora una rotación de ministros sin precedentes, ya ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte de un fragmentado Congreso dominado por partidos opositores de derecha.

El Congreso también investiga a Castillo y legisladores de oposición han anunciado recientemente que alistarán una moción para iniciar un nuevo juicio político en su contra. Pero para expulsarlo se requieren más de 87 votos de los 130 congresistas, algo improbable en estos momentos, según analistas.

Perú ha vivido en medio de constantes sobresaltos políticos y ha tenido desde el 2016 cinco presidentes, incluido Castillo, luego de destituciones o renuncias. (Reporte de Marco Aquino. Editado por Manuel Farías)