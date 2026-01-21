Presidente de Perú dice denuncias por citas con empresario chino buscan obstruir próximas elecciones

LIMA, 21 ene (Reuters) -

El presidente de Perú, José Jerí, dijo el miércoles que las denuncias con pedidos de destitución buscan desestabilizar al Gobierno y entorpecer las elecciones presidenciales de abril, luego de que lo acusaran de mantener reuniones fuera de agenda oficial con un empresario chino.

Jerí, quien asumió al poder de forma interina en octubre tras la expulsión de Dina Boluarte, dijo que en uno de sus encuentros después de la Navidad se trató de una cena en un restaurante propiedad del empresario, al que conoce desde el 2024.

"Hay una intencionalidad, seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ellas en querer perjudicar, más allá de la persona, generar inestabilidad y alterar un proceso electoral en curso", dijo el mandatario en la comisión de fiscalización del Congreso que lo investiga.

Las reuniones de Jerí con el empresario Zhihua Yang fueron el 26 de diciembre y el 6 de enero y generaron críticas por falta de transparencia y posible corrupción. En Perú, las citas del presidente se anotan en la agenda oficial.

Legisladores opositores buscan dar curso a una moción para destituir o censurar a Jerí, de 39 años, que tiene el encargo de completar el actual mandato gubernamental hasta julio. Los hechos también vienen siendo investigados por la fiscalía.

En sus descargos en el Congreso, Jerí volvió a pedir disculpas por las reuniones y dio detalles sobre los dos encuentros.

Perú, que vive en constantes crisis política con hasta siete mandatarios desde el 2018 debido a renuncias o destituciones, espera realizar el 12 de abril elecciones para elegir un nuevo presidente y a 60 miembros del Senado y a 130 diputados. (Reporte de Marco Aquino, Editado en español por Juana Casas)