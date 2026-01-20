Presidente de Perú enfrenta investigación por no revelar reuniones con empresario chino

Por Marco Aquino

LIMA, 20 ene (Reuters) - El presidente de Perú, José Jerí, pidió al Congreso acudir el miércoles al recinto para "esclarecer" sus reuniones con un empresario chino, realizadas fuera de la agenda oficial, y que son investigadas por la fiscalía.

Jerí, quien asumió al poder en octubre tras la expulsión de Dina Boluarte, envió el martes una carta al Congreso para solicitar su participación en la comisión de fiscalización del Legislativo, que también lo investiga por las reuniones.

Esto "se formula frente a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad", dijo la misiva de Jerí vista por Reuters.

Más tarde, el líder de la comisión de fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, informó que recibirá al mandatario.

Legisladores opositores han dicho que buscan presentar una moción para destituir o censurar a Jerí, cuya popularidad sigue siendo alta a pesar de que cayó en enero a 44%, según la encuestadora CPI.

Las citas con el empresario Zhihua Yang generaron críticas por falta de transparencia y posible corrupción. En Perú, las reuniones del presidente suelen incluirse en la agenda oficial.

"Lo que técnicamente corresponde es una censura porque (Jerí) asumió al poder como presidente del Congreso", dijo a periodistas el legislador Guido Bellido, que fue primer ministro del destituido exmandatario izquierdista Pedro Castillo.

La primera reunión de Jerí con el empresario, dueño de tiendas comerciales y de una concesión para un proyecto de energía, se produjo el 26 de diciembre y la segunda el 6 de enero, según imágenes difundidas por dos canales de TV.

Jerí, en un mensaje grabado, pidió el domingo disculpas públicas por la primera cita para "una cena" en un restaurante de comida china en Lima. Señaló que acudió para coordinar la celebración de un aniversario más por la amistad peruano-china y descartó haber recibido un "pedido irregular".

La declaración se produjo antes de conocerse la segunda reunión con el empresario, cuyo negocio había sido clausurado por la Municipalidad de Lima por vender productos sin autorización.

Aunque una censura a Jerí requiere de menos votos que una destitución (87 de 130), su expulsión es poco probable. Dos tercios de legisladores buscan reelegirse y quieren estabilidad antes de las elecciones generales de abril, según analistas.

Perú, que vive en constantes crisis políticas, ha tenido siete mandatarios desde 2018 por renuncias o destituciones.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, afirmó el lunes en una entrevista con el diario El Comercio que Jerí, de 39 años, "cayó en una trampa por su juventud". (Reporte de Marco Aquino, editado por Daniela Desantis)