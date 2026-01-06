Presidente de República Centroafricana gana la reelección, según resultados provisionales

El presidente de República Centroafricana, Faustin-Archange Touadéra, fue reelegido con el 76,15% de los votos, anunció en la madrugada del martes la Autoridad Nacional de Elecciones.

Su principal adversario, Anicet-Georges Dologuélé, quedó en segundo lugar con el 14,66% de los sufragios, según estos resultados provisionales. Se espera que el conteo definitivo sea proclamado por el Consejo Constitucional a mediados de enero, tras la revisión de posibles recursos.

El 52,43% de los electores de este país africano acudieron a las urnas el 28 de diciembre de 2025 para unas elecciones en las que también se votó por autoridades legislativas, regionales y municipales.

Elegido en 2016 y reelegido en 2020 en unos comicios empañados por sospechas de fraude, el presidente Touadéra es criticado por haber aprobado en 2023 una nueva Constitución que le permite mantenerse en el poder.

El candidato Dologuélé reivindicó su victoria el viernes y denunció irregularidades en estas votaciones, calificadas por observadores de la Unión Africana como "pacíficas".

El portavoz de Touadéra rechazó estas declaraciones el sábado, calificándolas de "falsas" y advirtiendo sobre los riesgos de "disturbios".

La oposición, una parte de la cual boicoteó las elecciones, denunció una "farsa" y reprochó a las instituciones, entre ellas la Autoridad Nacional de Elecciones y el Consejo Constitucional, estar en manos del gobierno.

Pese al avance en materia de seguridad, la vida de los centroafricanos, de los cuales el 71% vive por debajo del umbral de la pobreza, sigue siendo precaria, con una falta de servicios básicos.