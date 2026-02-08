Presidente de Rumania anuncia que recibió invitación para reunión de la "Junta de Paz" de Trump

El presidente rumano Nicusor Dan anunció este domingo en su página de Facebook que recibió una invitación para la reunión inaugural de la "Junta de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump, que se celebrará el 19 de febrero en Washington

No obstante, todavía no se ha tomado la decisión de que Rumania participe "en el acto del 19 de febrero", precisó Dan, y añadió que esta dependerá "de las conversaciones con nuestros socios estadounidenses sobre el formato de la reunión para países como Rumania, que no son actualmente miembros de la Junta de Paz pero desean adherirse, sujeto a una revisión de la Carta"