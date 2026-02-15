Presidente de Rumania asistirá como observador a la reunión de la "Junta de Paz" en Washington

El presidente rumano Nicusor Dan anunció este domingo que asistirá como observador a la primera reunión de la "Junta de Paz" del presidente estadounidense Donald Trump.

"La próxima semana participaré en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, respondiendo a la invitación del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump", escribió Dan en X, después de haber señalado recientemente que su país todavía estaba considerando unirse al organismo.

La "Junta de Paz", concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza tras dos años de guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás, celebrará su primera reunión el 19 de febrero en Washington.

Sus miembros permanentes deben pagar 1.000 millones de dólares para unirse, lo que ha suscitado críticas de que la junta podría convertirse en una versión con "membresía paga" del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Rumania tendrá estatus de observador y reafirmaré nuestro firme apoyo a los esfuerzos internacionales de paz y nuestra disposición a participar en el proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza", añadió Dan en X el domingo.

A comienzos de esta semana, el presidente rumano dijo que su país está interesado en participar en las conversaciones de Washington, porque "mantiene relaciones tradicionales tanto con Israel como con los países árabes de la región", y agregó que "la situación en Gaza es importante para Europa".

Desde que Trump lanzó su "Junta de Paz" en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, al menos 19 países han firmado su carta fundacional.

Otros países, incluidos Croacia, Francia, Italia, Nueva Zelanda y Noruega, han rechazado unirse.