Presidente de Sudáfrica dice que EE. UU. manifestó querer participar en cumbre del G20
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este jueves que Estados Unidos "cambió de opinión" sobre su boicot de la cumbre del G20 este fin de semana en el país africano y...
- 1 minuto de lectura'
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, afirmó este jueves que Estados Unidos "cambió de opinión" sobre su boicot de la cumbre del G20 este fin de semana en el país africano y quiere participar, sin precisar a qué nivel.
Estados Unidos anunció que no enviará a ningún representante al encuentro de las principales economías del mundo el 22 y el 23 de noviembre por su oposición a las prioridades de la cumbre.
"Recibimos una notificación de Estados Unidos, que todavía estamos debatiendo con ellos, sobre un cambio de opinión sobre su participación, de una forma u otra, en la cumbre", declaró Ramaphosa a los periodistas.
"Esto llega a última hora antes del inicio de la cumbre. Por este motivo necesitamos participar en estas discusiones para ver el sentido práctico y qué significa realmente", dijo el mandatario que calificó este cambio como un "mensaje positivo".
Los 19 países del G20, a los que se suman la Unión Europea y la Unión Africana, representan el 85% del PIB mundial y aproximadamente dos tercios de la población.
"Estados Unidos, la mayor economía del mundo, necesita estar acá", agregó Ramaphosa. "Por esto es gratificante escuchar que hubo un cambio de estrategia y todavía estamos debatiendo cómo se manifestará".
bur-br/an/mb
- 1
Echaron a una empleada de Laboratorios Roche por la causa Andis
- 2
Una explosión ferroviaria eleva la tensión entre Polonia y Rusia: dos detenidos y 10.000 soldados desplegados
- 3
Rating: la quinta eliminación de MasterChef recalentó los números del reality de cocina
- 4
El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof