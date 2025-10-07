Presidente de Taiwán: Trump merece el Nobel si logra que China descarte el uso de la fuerza

TAIPÉI, 7 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería recibir el Premio Nobel de la Paz si logra convencer al presidente chino, Xi Jinping, de que abandone el uso de la fuerza contra Taiwán, dijo en una entrevista el presidente Lai Ching-te a un programa de radio y pódcast conservador estadounidense.

Estados Unidos es el respaldo internacional más importante de Taiwán, reclamado por China, a pesar de la ausencia de lazos formales, pero desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo no ha anunciado ninguna nueva venta de armas a la isla.

Trump podría reunirse con Xi en un encuentro de líderes de Asia-Pacífico en Corea del Sur a finales de este mes.

Lai, que habló esta semana en el programa The Clay Travis and Buck Sexton Show, que se emite en más de 400 emisoras de radio, se refirió a los comentarios que Trump hizo en agosto en los que dijo que Xi le había dicho que China no invadiría Taiwán mientras él fuera presidente de Estados Unidos.

"Esperamos seguir recibiendo el apoyo del presidente Trump. Si el presidente Trump persuade a Xi Jinping para que abandone definitivamente cualquier agresión militar contra Taiwán, sería sin duda galardonado con el Premio Nobel de la Paz", dijo Lai.

Trump ha dicho que se merece el galardón que han recibido cuatro de sus predecesores en la Casa Blanca. El premio de este año se anunciará el viernes en Noruega.

Al preguntarle sobre qué le diría al presidente estadounidense si se reuniera con él, Lai dijo que aconsejaría a Trump que prestara atención a las acciones de Xi.

"Le aconsejaría que prestara especial atención al hecho de que Xi Jinping no solo está haciendo cada vez más ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Taiwán, sino que también está ampliando sus fuerzas militares en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional", dijo Lai, según una transcripción de sus declaraciones publicada por la oficina presidencial el martes.

Las crecientes actividades militares de China cada vez más lejos de sus propias costas no son solo un desafío para Taiwán, dijo Lai.

"El desafío va más allá de la mera anexión de Taiwán. Una vez anexionado Taiwán, China adquirirá mayor fuerza para competir con Estados Unidos en la escena internacional, socavando el orden internacional basado en normas", afirmó.

"En última instancia, esto también afectará a los intereses internos de Estados Unidos.

Por lo tanto, espero que el presidente Trump continúe defendiendo la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Lai.

Dada la falta de lazos formales, los presidentes taiwaneses no hablan directamente con los presidentes estadounidenses ni se reúnen con ellos.

Taiwán, junto con sus principales aliados occidentales, ha trabajado para abordar las preocupaciones de Washington respecto a que no invierte lo suficiente en su propia defensa. Lai se ha fijado como objetivo que el gasto en defensa alcance el 5% del producto interior bruto en 2030.

(Información de Ben Blanchard; edición de Tom Hogue y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)