Presidente de Ucrania dice que solo quedan "unos pocos civiles" en Bajmut

"Solo unos pocos civiles" siguen viviendo en la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, donde siguen los combates, declaró el miércoles el presidente Volodimir Zelenski.

"El año pasado vivían allí 70.000 personas. Ahora solo quedan unos pocos civiles", dijo Zelenski en Facebook, sin especificar cuántos quedan en la ciudad.

Las fuerzas rusas y los paramilitares del grupo Wagner llevan meses intentando conquistar Bajmut, a costa de grandes pérdidas en ambos bandos y una destrucción considerable.

"No hay lugar [en la ciudad] que no esté cubierto de sangre. No hay una hora sin el terrible rugido de la artillería", dijo Zelenski el miércoles, acompañando su mensaje de varias fotos que muestran la magnitud de los daños en la ciudad.

AFP