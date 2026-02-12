Presidente de UEFA se opone a la celebración de partidos de ligas nacionales en el extranjero

BRUSELAS, 12 feb (Reuters) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se opuso a la idea de celebrar partidos nacionales en el extranjero en su discurso pronunciado el jueves en el 50.º Congreso del organismo, afirmando que las ligas europeas no deben arriesgarse a erosionar la lealtad de sus seguidores

por objetivos a corto plazo.

Ceferin, que habló un día después de que la UEFA

llegara a un acuerdo con el Real Madrid que puso fin a su disputa legal sobre la malograda Superliga Europea, también destacó la necesidad de que el fútbol europeo mantenga una pirámide única y abierta. Estaba previsto que se disputara en Estados Unidos un partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona, y en Australia un partido de la Serie A entre el AC Milan y el Como, pero las autoridades de la liga cancelaron los planes el año pasado.

Ceferin aconsejó a los clubes que no cambiaran "las raíces por el alcance".

"Las ligas nacionales obtienen su fuerza de su territorio, sus tradiciones y los aficionados que acuden a los partidos. Exportar los partidos nacionales al extranjero puede servir a intereses a corto plazo, pero debilita la conexión y erosiona la lealtad", dijo el esloveno.

Ceferin, que es presidente de la UEFA desde 2016, dijo que el fútbol europeo "nunca se cerrará", en una aparente referencia a la propuesta de Superliga Europea, que inicialmente había propuesto un modelo que garantizaba la participación de algunos de los clubes más populares.

"Es para todos. Y lo que pertenece a todos es más fuerte que cualquier fuerza individual... elegimos la unidad por encima de la fragmentación. Elegimos la administración responsable por encima de la improvisación", dijo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que también intervino en el Congreso de la UEFA, felicitó al organismo europeo de fútbol y al Real Madrid por resolver su disputa legal.

"Porque el fútbol gana cuando nos unimos", dijo Infantino. (Reporte de Chiranjit Ojha en Bangalore, editado en español por Daniela Desantis)