Presidente de Uganda dice que victoria electoral demuestra dominio de su partido

KAMPALA, Uganda (AP) — El presidente Yoweri Museveni le dijo a la nación el domingo que su victoria aplastante en las elecciones de Uganda mostró el dominio de su partido, que ha gobernado este país del este de África durante cuatro décadas.

Museveni expresó un día después de ser declarado ganador que el resultado dio "un buen sabor de la fuerza" de su partido, conocido como el Movimiento de Resistencia Nacional.

"Los opositores tienen suerte", comentó sobre su victoria tras la baja participación en las elecciones del jueves. "No han visto toda nuestra fuerza".

La participación electoral fue del 52%, la más baja desde el regreso de Uganda a la política multipartidista en 2006.

Dirigiéndose a la nación desde su casa de campo en el oeste de Uganda, donde se reunieron muchos dignatarios para escuchar al presidente hablar públicamente por primera vez desde su victoria, Museveni manifestó que creía que muchos de los que no votaron eran miembros del partido gobernante.

Museveni obtuvo más del 71,6% de los votos, mientras que el líder opositor Bobi Wine obtuvo el 24,7%, según los resultados oficiales rechazados por Wine como falsos.

Wine, de 43 años, un músico convertido en político cuyo nombre real es Kyagulanyi Ssentamu, tiene la opción de presentar un desafío legal ante los tribunales, que anteriormente han rechazado los esfuerzos de la oposición para anular las victorias de Museveni mientras recomendaban reformas electorales.

Museveni, el tercer presidente con más tiempo en el poder en África, servirá un séptimo mandato que lo acercaría a cinco décadas en el poder. Sus seguidores le atribuyen la paz y estabilidad relativas que hacen de Uganda un hogar para cientos de miles que huyen de la violencia en otras partes de la región.

En su discurso del domingo, Museveni acusó a la oposición de intentar fomentar la violencia durante la votación. Instó a los líderes religiosos a acercarse a los jóvenes que probablemente sean engañados para incitar a la violencia.

Al menos siete seguidores de un candidato parlamentario del partido de Wine fueron asesinados por la policía después de que atacaron una estación de votación con machetes en el distrito central de Butambala, afirmó.

"Algunos de los opositores están equivocados pero también son terroristas", dijo, llamando a Wine y a otros "traidores".

Las elecciones de Uganda estuvieron marcadas por un apagón de internet de varios días y el fallo de las máquinas de identificación biométrica que causaron retrasos en el inicio de la votación en áreas como Kampala, la capital. Wine también ha alegado que hubo relleno de urnas en algunas áreas vistas como bastiones de Museveni.

El fallo de las máquinas biométricas probablemente será una base para cualquier desafío legal al resultado oficial.

Las fuerzas de seguridad fueron una presencia constante durante toda la campaña electoral, y Wine dijo que las autoridades lo siguieron y acosaron a sus seguidores, usando gas lacrimógeno contra ellos. Hizo campaña con un chaleco antibalas y casco debido a temores de seguridad.

Museveni, de 81 años, ha permanecido en el poder a lo largo de los años reescribiendo las reglas. Los últimos obstáculos legales a su gobierno —los límites de mandato y las restricciones de edad— han sido eliminados de la constitución, y algunos de los posibles rivales de Museveni han sido encarcelados o marginados.

Museveni no ha dicho cuándo se retirará, y no tiene rivales en las altas esferas de su partido.

El veterano opositor Kizza Besigye, un candidato presidencial en cuatro ocasiones, permanece en prisión después de enfrentar cargos de traición que él dice son políticamente motivados.

Uganda no ha presenciado una transferencia pacífica del poder presidencial desde la independencia del dominio colonial británico hace seis décadas.

