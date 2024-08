presidente de venezuela dice que apagón eléctrico fue causado por ataque al embalse guri

(Cambia título y agrega citas de Maduro)

Caracas/barquisimeto, 30 ago (reuters) - el presidente de venezuela, nicolás maduro, dijo el viernes que el apagón eléctrico que se produjo en el país fue causado por el ataque al embalse guri, al sur del país, pero no ofreció evidencias, mientras se reponía el servicio en gran parte de la nación sudamericana.

"Fue un ataque dentro de Guri y en las cercanías de Guri. ¿Cómo se hizo? No digo más porque está en pleno proceso la investigación para poder lograr la justicia en este caso", dijo el mandatario en una declaración transmitida por la televisora estatal.

"El ataque que hicieron, la falla que programaron y la magnitud se califica como la mamá y el papá de todos los ataques para liquidar Guri", dijo Maduro sobre la principal fuente de generación eléctrica del país. "Las autoridades evitaron un atentado el día de las elecciones y otro planeado para la noche del viernes", agregó.

Culpó a la oposición y a los que dijo que eran "fascistas" en Estados Unidos.

"Vamos normalizando, regularizando, paso a paso con garantía y seguridad, afortunadamente", dijo el mandatario.

Tras 10 horas de apagón, algunas zonas de Caracas y del país comenzaban a recibir nuevamente el servicio. En algunas partes el suministro era intermitente, según testigos Reuters.

A media mañana, el ministro del Interior, Diosdado Cabello dijo a la televisora estatal que el servicio empezaba a normalizarse en la capital y agregó que "va a ir llegando poco a poco a todo el territorio nacional".

Usuarios en redes sociales y testigos Reuters comenzaron a reportar cerca de las 4.40 de la madrugada del viernes (0840 GMT) un corte general del suministro de energía en Caracas y varias regiones del país.

Más temprano, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, confirmó que Caracas y los 24 estados sufrían por el apagón y atribuyó el hecho a un sabotaje de la oposición, pero sin aportar pruebas. "Hemos sido víctimas, una vez más, de un sabotaje eléctrico", dijo.

En apagones en años anteriores, el Gobierno ha dicho que el sabotaje se produjo en líneas de transmisión y torres que fueron derrumbadas, versiones que fueron cuestionadas por especialistas que por años han advertido los riesgos de apagones por la falta de mantenimiento y por la desinversión en el sistema eléctrico.

La ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, dijo en un comunicado que están operativos los hospitales así como las unidades de emergencias, terapias intensivas, áreas quirúrgicas, unidades de diálisis y bancos de sangre.

En el estado Lara, en el oeste del país, Alexa Rivas, una abogada de 29 años, prefirió ir a una estación de servicio de combustible en el vecino estado Yaracuy porque en Barquisimeto, capital de Lara y donde reside, las filas para surtir gasolina superaban los cinco kilómetros en la mañana.

"Me fui temprano (...) No puedo quedarme sin gasolina, tengo un niño de tres años y mi mamá tiene 70, debo tener reserva por cualquier emergencia. Ya vivimos dos apagones nacionales, esto nos pone muy nerviosos", dijo.

También en Barquisimeto, Antonio Fernández, un profesor de 54 años, acudió a una venta de alimentos para comprar antes de que las máquinas de pago con tarjeta colapsaran por fallas en el servicio de comunicación y electricidad.

"Apenas supe que era un apagón nacional salí a comprar comida no perecedera, no mucho, pero algo por si acaso (...) En el apagón del 2019 sufrimos mucho quienes no teníamos dinero en efectivo", agregó.

Interrupción en terminal petrolera

El apagón afectó algunas operaciones clave de la petrolera estatal PDVSA, incluida su terminal más grande, Jose, donde la carga y descarga de buques se interrumpió por el apagón, y un mejorador de petróleo clave que produce crudo exportable, Petropiar, según fuentes y un documento visto por Reuters.

Alrededor del 70% de las exportaciones de petróleo de Venezuela se manejan a través de Jose, en el oriente del país, que no tiene su propio sistema de energía.

La mayoría de las exportaciones de crudo venezolano de la estadounidense Chevron salen de Petropiar.

La sede de PDVSA en Caracas se quedó sin energía, pero el complejo de refinación más grande de la compañía, Paraguaná, no se vio afectado, ya que su propia planta de energía estaba en servicio, dijeron las fuentes.

En la región petrolera más grande de Venezuela, la Faja del Orinoco, el impacto del apagón fue mínimo ya que muchos campos petroleros y operaciones tienen sus propios generadores, dijeron las fuentes.

El último apagón importante fue en 2019, cuando Venezuela sufrió tres cortes de energía nacionales, algunos de los cuales duraron hasta tres días, que las autoridades también atribuyeron a ataques a la red, como daños a las líneas eléctricas, por parte de saboteadores y opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Ningún miembro de la oposición pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios durante el apagón del viernes.

"Esa narrativa (del saboteo) no la creen ni los chavistas más radicales, pero terminan callados porque también son perseguidos por el régimen", dijo el dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, en su cuenta en X.

El consejo electoral de Venezuela proclamó a Maduro ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero aún no ha publicado los recuentos completos de las votaciones. Desde entonces, la oposición ha publicado recuentos que muestran una victoria aplastante de su candidato, Edmundo González.

La Fiscalía ha emitido tres citaciones a González para ir al Ministerio Público a declarar sobre la publicación de actas electorales en una página web, como hizo la oposición.

Se emitió esta semana una tercera citación para González para el viernes, pero no estaba claro si seguía vigente en medio del apagón. El fiscal general Tarek Saab dijo en un mensaje de Telegram que vería antes de decidir qué hacer ante la ausencia del opositor. (Reporte de Vivian Sequera, Mayela Armas, Deisy Buitrago en Caracas, Mircely Guanipa en Maracay, Tibisay Romero en Valencia, Keren Torres en Barquisimeto, Mariela Nava en Maracaibo y María Ramírez en Puerto Ordaz.)

