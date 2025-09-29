Presidente de Venezuela Nicolás Maduro suscribe decreto de "conmoción externa": vicepresidenta

CARACAS, 29 sep (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suscribió el decreto de "conmoción externa", dijo el lunes la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, una medida que le otorgaría al mandatario poderes especiales ante una incursión militar externa.

Maduro ya había mostrado el lunes pasado una carpeta con una etiqueta indicando que era el decreto de conmoción que sometía a una consulta entre sus asesores de las altas cortes y la Fiscalía, entre otros. La vicepresidenta no dijo cuándo fue firmado el documento.

"Lo que hoy hace el Gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaren a atrever, a agredir a nuestra patria: decreto de conmoción externa", dijo Rodríguez en un encuentro con diplomáticos.

Según la Constitución vigente un decreto de conmoción está vigente por 90 días, prorrogable por otros 90.

La funcionaria explicó que el decreto autorizará movilizar la fuerza armada en todo el territorio, tomar militarmente los servicios públicos, la industria de los hidrocarburos, garantizar el pleno funcionamiento de los servicios públicos, para activar la milicia en el sistema integrado de la nación.

La medida surge en medio de la movilización de una flota militar estadounidense en el Caribe desde mediados de agosto pasado y que Washington asegura es para combatir el narcotráfico, pero que el gobierno de Maduro asegura es para despojarlo del poder.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. (Reporte de Deisy Buitrago. Editado por Vivian Sequera)