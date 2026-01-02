Presidente de Venezuela se muestra dispuesto a dialogar seriamente con EEUU

2 ene (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en una entrevista de Año Nuevo que su país está dispuesto a recibir inversión estadounidense en el sector petrolero, combatir bilateralmente el narcotráfico y mantener conversaciones serias con Estados Unidos, aunque no confirmó un ataque que, según el mandatario estadounidense, Donald Trump, se llevó a cabo contra la infraestructura del narcotráfico en el país sudamericano.

"Empezar a conversar en serio, con datos en la mano", dijo Maduro en una entrevista de Año Nuevo con el periodista español Ignacio Ramonet, publicada en el periódico mexicano La Jornada y transmitida por la televisión estatal venezolana el 1 de enero.

"El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran", dijo Maduro.

Estos comentarios se hacen eco de declaraciones previas de Maduro sobre su disposición a dialogar con Trump, incluso cuando el presidente estadounidense ha intensificado la presión sobre su par venezolano, incluyendo la ampliación de las sanciones, el aumento de la presencia militar estadounidense en la región y más de dos docenas de ataques a embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Maduro afirmó que la presión es un intento de obtener el control de los vastos recursos naturales de Venezuela. "¿Cuál es la meta del gobierno actual de Estados Unidos? Ya lo han dicho. Ya lo han dicho. Agarrarse todo el petróleo de Venezuela. El oro. Las tierras raras". Trump afirmó esta semana que fuerzas estadounidenses atacaron un muelle en Venezuela utilizado para el cargamento de drogas, pero no dio detalles de su ubicación.

Maduro no confirmó el ataque, pero dijo que podía hablar del tema en los próximos días.

"Seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversar. Lo que yo sí te puedo decir es que nuestro sistema defensivo nacional, que combina la fuerza popular, militar y policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país, y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Y nuestro pueblo está seguro y en paz", añadió en la entrevista.

Un blog vinculado al partido gobernante informó esta semana que el lugar del ataque fue en una estrecha franja costera en la península de La Guajira. Reuters no pudo verificar la información de forma independiente. Las sanciones de Washington y las recientes incautaciones de tanqueros han reducido a la mitad el ritmo normal de las exportaciones de crudo de Venezuela, aunque la petrolera estadounidense Chevron, que cuenta con una licencia especial de Estados Unidos para vender fuera petróleo venezolano, ha continuado exportando. Se prevé que los flujos de divisas hacia el sector privado disminuyan debido a la reducción de las exportaciones de petróleo, lo que avivará la inflación y empeorará las ya difíciles condiciones económicas de los venezolanos. El bolívar se depreció un 83% en 2025.

Los bonos venezolanos en impago se cotizan a niveles muy bajos, aunque su precio prácticamente se ha duplicado desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, impulsados por la esperanza de un cambio de gobierno. (Información de Reuters y Corina Pons, información adicional de Emma Pinedo y Karin Strohecker, redacción de Aislinn Laing. Edción de Ros Russell.)