Presidente del Banco Central de Brasil no da señales sobre bajas de tasas
- 1 minuto de lectura'
Por Marcela Ayres
12 nov (Reuters) - El presidente del Banco Central de Brasil no dio ninguna indicación el miércoles sobre cuándo podría iniciarse un ciclo de relajación monetaria, subrayando que las autoridades siguen dependiendo de los datos y se mantienen plenamente comprometidas con el objetivo de inflación del 3%.
En un contexto de especulación por parte de los mercados y el Gobierno sobre el momento en que el banco debería empezar a recortar las tasas, Gabriel Galípolo dijo: "Cada uno es libre de hacer sus apuestas".
Pero, en rueda de prensa, añadió que "si alguien interpretó cualquier comunicado como una señal de lo que el Banco Central podría hacer en el futuro, se equivocó".
Las minutas de la última reunión de la entidad, publicadas el martes después de que mantuviera por tercera vez consecutiva las tasas de interés en el 15%, su nivel más alto en casi 20 años, señalaban que los responsables monetarios tenían ahora más confianza en que mantener los tipos estables durante un "periodo muy prolongado" bastaría para que la inflación volviera a situarse en el objetivo.
"Tenemos expectativas (de inflación del mercado) no ancladas que sugieren que la inflación se mantendrá por encima del objetivo durante buena parte de los próximos años. Por eso el Banco Central se ha mostrado tan vigilante", destacó. (Reporte de Marcela Ayres. Editado en español por Javier Leira)
