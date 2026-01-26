Presidente del Barça explota por inminente fichaje del joven Dro por el PSG

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, criticó la decisión del joven canterano Dro de dejar el club para fichar por el París SG pese a tener contrato hasta 2027 y calificó la situación de "desagradable".

Aunque no es aún oficial, fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron a la AFP el inminente fichaje del joven centrocampista de 18 años por el campeón francés.

Con contrato en vigor hasta junio de 2027, el futbolista tendrá que abonar, a través de su nuevo club, su cláusula de rescisión, que asciende a 6 millones de euros, según varios medios.

"Ya lo hablaremos cuando esté hecho del todo. Él ha anunciado que no continuará. Es una situación desagradable", declaró Laporta el domingo por la noche a Catalunya Ràdio.

"Teníamos acordado otra solución para Dro para cuando cumpliera los 18 años y sorprendentemente su agente nos dijo que no podíamos cumplir lo que habíamos quedado. Intentaremos que acabe lo mejor posible para el interés del Barça", añadió el dirigente.

Formado en La Masia, el centro de formación del club azulgrana, Pedro Fernández "Dro" ha disputado ocho partidos con el primer equipo catalán.

Esta operación hizo reaccionar también al técnico Hansi Flick, quien siempre había mostrado confianza en Dro y que le hizo debutar en septiembre: "Lo que quiero decir a los jóvenes de La Masia es que somos el Barça, ¡uno de los mejores equipos del mundo!", declaró la semana pasada en conferencia de prensa.

"Les damos la oportunidad de entrenarse con nosotros, de progresar con los mejores jugadores del mundo. Les damos esa oportunidad, les mostramos nuestro apoyo, nuestra confianza... Hay que morir por estos colores, es lo que quiero ver", añadió.