Presidente del Bayern Herbert Hainer es reelegido por tres años

El presidente del Bayer, Herbert Hainer (71 años), fue reelegido este domingo para un tercer mandato de tres años, durante la asamblea general anual del club bávaro, que registró para el ejercicio 2024/25 un nuevo récord de su cifra de negocios.

Antiguo dirigente de Adidas, Herbert Hainer sucedió a Uli Hoeness al frente de Bayern de Múnich en noviembre de 2019, siendo reelegido una primera vez en noviembre de 2022.

Este domingo era el único candidato en liza y contó con el apoyo de la inmensa mayoría de los 1.990 miembros presentes (85 votaron en contra, 44 abstenciones).

Bayern presentó una cifra de negocios para el ejercicio 2024/25 de 978,3 millones de euros, un 2,8% superior a la temporada anterior.

El gigante bávaro cerró el ejercicio 2024/25 con un beneficio neto de 27,1 millones de euros.

El campeón de Alemania de 2025 reivindicó el domingo una cifra de 432.500 socios, un nuevo récord para el club, que supera los 400.000 socios de Benfica de Lisboa.

tba/cpb/iga/mb