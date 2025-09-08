Presidente del Gobierno español anuncia medidas “para detener el genocidio en Gaza”

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes varias medidas, entre ellas un embargo de armas a Israel y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para militares israelíes, para "detener el genocidio en Gaza".

El Gobierno de España, una de las voces europeas más críticas con la actuación israelí en Gaza, "ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", anunció Sánchez en una declaración desde el presidencial Palacio de la Moncloa en Madrid.

