Presidente del gobierno español considera que sería "muy frustrante" no completar acuerdo UE-Mercosur

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, consideró este jueves que sería "muy frustrante" que la Unión Europea no consiguiera cerrar el histórico acuerdo comercial con el Mercosur, mientras que países como Francia e Italia presionan para aplazarlo.

"Creo que sería muy frustrante el que Europa no lograra un acuerdo con el Mercosur, una vez que ya hemos logrado aprobar en el Parlamento Europeo esas cláusulas de salvaguarda para el sector primario europeo y que tenemos todo preparado", indicó Sánchez a los periodistas a su llegada a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas.

La Comisión Europea esperaba que los Estados miembros aprobaran el acuerdo, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, antes de que la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, viajara a Brasil el sábado para firmarlo.

Pero ahora no parece tan claro, mientras miles de agricultores se manifiestan en Bruselas para protestar contra la política agrícola de la UE y el acuerdo con el Mercosur, que temen que amenace sus actividades.

"Quiero decirle a nuestros agricultores, que manifiestan con claridad la posición francesa desde el inicio: consideramos que las cuentas no cuadran y que este acuerdo no puede firmarse", indicó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a los periodistas en Bruselas.

El acuerdo forma parte de un intento europeo de diversificar los vínculos comerciales y diplomáticos ante los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y la feroz competencia china.

Pero Francia e Italia, dos pesos pesados, encabezan las iniciativas para aplazar la firma, en particular por los temores a las repercusiones en el sector agrícola.

El acuerdo con el Mercosur "es el primero de otros tantos que deben de venir para que Europa gane peso geoeconómico y peso geopolítico en un momento en el que se está cuestionando por parte de adversarios claros", defendió Sánchez.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió el miércoles que si el acuerdo no se aprueba "ahora", no se hará "mientras sea presidente".

El acuerdo, respaldado por Alemania, España y los países nórdicos, permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores al bloque compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. A cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.