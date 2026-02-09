Presidente del gobierno español llama a la "anticipación" ante una "realidad climática completamente nueva"

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó este lunes a dedicar recursos a la "anticipación" y a la "adaptación a una realidad climática completamente nueva" en el país, donde miles de personas siguen todavía desalojadas tras las lluvias excepcionales de los últimos días.

"Es importante que estemos unidos en el diagnóstico, en la anticipación a las respuestas que podamos dar cuando se producen estos efectos climatológicos tan adversos", indicó Sánchez desde Huétor Tájar, una de las localidades en la región de Andalucía afectadas por las inundaciones de la semana pasada.

El líder socialista volvió a pedir así un gran acuerdo climático que garantice "la respuesta conjunta, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista económico y social, a una realidad climática que claramente es diferente".

"Eso exige recursos, pero también exige una adaptación a una realidad climática completamente nueva, que supera muchas veces las previsiones científicas, y que nos debe poner a todas las administraciones en un trabajo conjunto", agregó.

La península ibérica está en primera línea del cambio climático y encadena desde hace años olas de calor cada vez más largas, que empiezan incluso antes del verano, y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes.

Desde el inicio del año, hace poco más de un mes, España ya registró el paso de siete borrascas. Una de ellas, bautizada Leonardo, causó la semana pasada unas precipitaciones excepcionales, que provocaron inundaciones y el crecimiento de cauces y pantanos, dejando dos personas fallecidas en España y otra en Portugal.

La crecida de ríos y acuíferos obligó al desalojo de miles de personas en el sur de España, de las que más de 6.400 aún seguían desplazadas este lunes, de acuerdo con cifras del gobierno regional.

Desde el sábado una nueva borrasca, Marta, afecta la península ibérica, donde ya provocó la muerte de un bombero en Portugal y un empleado del servicio de mantenimiento de carreteras en España.

"Lo que sí que es importante es que continuemos todos en guardia. Vienen días complejos", alertó de nuevo Sánchez, pidiendo extremar la precaución "hasta que sea superada" esta nueva borrasca.