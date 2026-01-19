Presidente del gobierno español promete "transparencia" sobre las causas del accidente ferroviario

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió "dar con la verdad" y "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente ferroviario que ocurrió el domingo en el sur de España y dejó al menos 39 fallecidos.

"Vamos a dar con la verdad", indicó el dirigente socialista, asegurando que "cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia (...), con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", indicó en una comparecencia desde Adamuz, la localidad andaluza donde ocurrió el accidente.

Sánchez indicó igualmente que se decretaron "tres días de luto oficial" por lo ocurrido.