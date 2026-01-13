Presidente del parlamento de Venezuela dice que 400 personas han sido excarceladas

13 ene (Reuters) - Venezuela excarceló 400 personas, dijo el martes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aclaró que parte de las liberaciones fueron realizadas en diciembre de 2024.

El grueso de las excarcelaciones se produjo luego de que el Gobierno anunciara la semana pasada que iba a comenzar este proceso como un gesto de paz.

Grupos no gubernamentales han dicho que las excarcelaciones oscilan entre las 60 y 70 mientras reclaman la lentitud y falta de información sobre las liberaciones. Según el Ministerio para el Servicio Penitenciario 116 personas han salido de prisión.

En una sesión del parlamento, Rodríguez dijo que de las 400 excarcelaciones, 160 habían ocurrido en diciembre de 2024.

"La decisión de que se dieran algunos procesos de excarcelación, no de presos políticos, sino de algunos políticos que habían incurrido en faltas contra la ley y contra la Constitución, gente que pidió invasión, los complacieron", en sus reclamos de liberaciones, dijo Rodríguez.

"Justamente para promover la convivencia pacífica, de manera unilateral y a instancia del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el ejecutivo nacional inició un proceso masivo de excarcelación", agregó al referirse a que ese proceso comenzó ya hace mucho tiempo.

El consejo fue instancia creada el año pasado por el gobierno para el diálogo con diversos sectores.

Tras los comicios de julio del 2024, el gobierno dijo que 2.000 personas habían sido detenidas por violentas protestas callejeras. La Fiscalía General luego informó que la mayoría de esas personas, entre ellas menores de edad, habían sido liberadas en grupos en distintas fechas.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa legal de detenidos, al menos 800 personas estaban en prisión hasta inicios de año como presas políticas. El gobierno niega la existencia de detenidos por razones políticas.

La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump esta semana, ha sido una de las principales voces que exigen la liberación de presos, entre ellos algunos de sus aliados cercanos.

