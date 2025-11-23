Presidente del Real Madrid busca inversores para adquirir una participación "simbólica"

MADRID (AP) — El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está considerando permitir que los inversores compren una participación de hasta el 10% en el club, e insistió en que la Superliga sigue siendo un “proyecto indispensable” para el futuro del fútbol.

Hablando ante los socios del club en la asamblea general del domingo, Pérez dijo que propondrá una reforma estatutaria durante una asamblea extraordinaria para permitir la posibilidad de que inversores externos tomen una participación minoritaria en el club.

“Seguiremos siendo un club de socios pero debemos crear una filial para que los 100.000 socios del Real Madrid mantengamos el control absoluto, con una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club. No queremos salir a bolsa”, advirtió.

Pérez expresó que esa sería la forma más clara y convincente de valorar nuestro club.

“Que alguien esté dispuesto a invertir, una cantidad simbólica, es el mejor ejemplo de poder del club. Este inversor o inversores deberán respetar al club. Y si quisieran transmitir su participación, el Madrid debería mediar. Sería un aliado. Hemos construido el mejor club del mundo y necesitamos blindarlo”, advirtió. “No podemos permitir que caiga en manos de nadie. Con este caso, someteré a una decisión libre, para seguir siendo el mejor club del mundo”.

Pérez comentó que los inversores estarían obligados a “respetar nuestros valores”, contribuir al crecimiento del club y ayudarlos a proteger sus activos de ataques externos. Dijo que el Real Madrid siempre tendría el derecho de recomprar sus activos a los inversores.

“En resumen, serán un aliado estratégico y nunca un propietario”, señaló.

Pérez reiteró varias veces que los socios —que tendrían que votar en un referéndum— nunca perderían el control del club. Dijo que su propuesta aseguraría que los actuales 100.000 socios sean reconocidos como los verdaderos dueños del club, con el número de socios fijado para el futuro.

“Les quiero decir que vamos a convocar una Asamblea de Compromisarios de carácter Extraordinario y convocaremos un referéndum para que puedan pronunciarse”, dijo. "Pero el único objetivo es blindar al club de ataques externos. Y ponerlo en valor. Llevo muchos años explicando que hay enemigos que quieren quedarse con nuestro patrimonio".

Negó que la reforma le cueste dinero a los socios o que lo están haciendo porque necesitan el dinero.

“Somos el club más rico del mundo. Es una Junta muy unida y nos da la posibilidad de ser un club independiente. Pero tenemos que ser conscientes de las amenazas que tenemos”, dijo.

Pérez explicó que la razón de la reforma era “blindar al club de ataques externos e internos".

Apoyo a la Superliga

Pérez manifestó que el club sigue completamente detrás de la idea de la ampliamente criticada Superliga.

"Nosotros seguimos insistiendo en que es un proyecto indispensable para el futuro del fútbol porque, sin este proyecto, la diferencia entre el fútbol inglés y el del resto de Europa sería definitivamente insalvable”, expresó.

“La Superliga ha conseguido ya, sin discusión, un gran éxito para el fútbol. Hemos derribado para siempre, y en tiempo récord, un régimen de monopolio de UEFA de más de 70 años que, de otro modo, habría acabado con nuestro futuro”.

El presidente señaló recientes fallos judiciales que favorecieron al club en la demanda contra la UEFA.

“La contundencia de las sentencias obtenidas nos permite, al margen de impulsar la organización de nuestra propia competición, reclamar a UEFA los cuantiosísimos daños millonarios que nos han causado su comportamiento ilegal, al bloquear nuestro proyecto en abuso de posición de dominio. Ya les anuncio aquí que hemos iniciado el correspondiente proceso de reclamaciones económicas contra UEFA”, dijo.

Pérez volvió a quejarse de la idea de la liga española de intentar jugar un partido de temporada regular en el extranjero. En octubre, la liga dijo que los planes para que el Barcelona jugara un partido de temporada regular contra el Villarreal fuera de Miami en diciembre habían sido cancelados, una decisión que se produjo tras una mayor oposición al partido a nivel nacional.

El presidente de la liga española, Javier Tebas, criticó a Pérez el domingo en el último enfrentamiento entre ellos.

El Madrid dijo que todos los puntos discutidos en la asamblea general fueron aprobados casi por unanimidad.

“Pueden sentirse muy orgullosos del Real Madrid”, añadió Pérez. "Sinceramente, les digo que estamos más fuertes que nunca. Somos el mejor club del mundo en lo deportivo, en lo económico y en lo institucional”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes