Presidente del Sao Paulo renuncia antes de voto para ratificar su destitución

El presidente del club brasileño de fútbol Sao Paulo, Júlio Casares, anunció este miércoles su renuncia al cargo, antes de una votación de los socios para ratificar su destitución por acusaciones de desvío de fondos.

El viernes pasado, el Consejo Deliberativo del Sao Paulo, órgano que fiscaliza la gestión del club, aprobó un "impeachment" contra Casares.

La destitución debía ser confirmada por los votos de los socios en asamblea general.

"Mi renuncia no representa confesión, reconocimiento de culpa o validación de las acusaciones que me han hecho", dijo Casares, de 64 años, en una carta que divulgó en su cuenta en Instagram.

La policía investiga retiros en las cuentas del club entre 2021 y 2025, indicó a la AFP la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Sao Paulo.

Se habrían movilizado en total 11 millones de reales (cerca de US$2 millones), según reportes de la prensa brasileña.

Casares alega que renuncia "por la necesidad de preservar" su salud y "proteger" a su familia de "ataques y amenazas".

Ya había sido separado de la presidencia de manera inmediata con el "impeachment" y Harry Massis, primer vicepresidente del club, quedó a cargo hasta que se lleven a cabo nuevas elecciones.

Casares fue elegido presidente del Sao Paulo en 2020 y reelecto en 2023. Su mandato terminaba a final de este año.

El club se prepara para estrenarse en la temporada 2026 del Brasileirão contra el campeón Flamengo, el 28 de enero. Entrenado por el argentino Hernán Crespo, Sao Paulo jugará la Copa Sudamericana, después de acabar en el octavo lugar de la tabla el curso pasado.