Presidente del West Ham confirma la venta del capitán Declan Rice

Menos de 24 horas después de conquistar el título de la Conference League, el presidente del West Ham, David Sullivan, admitió este jueves que el club londinense no podrá retener al internacional Declan Rice, pretendido por numerosos equipos.

"Creo que así fue (su último partido con el West Ham). Le prometimos dejarle marchar", declaró el dirigente a la emisora TalkSport.

"Se le ha metido en la cabeza salir y cuando llegue el momento, continuará su camino y deberemos buscarle un sustituto", añadió Sullivan apenas unas horas después de que Rice, como capitán del West Ham, levantase el trofeo de la Conference League tras ganar 2-1 a la Fiorentina, el primer título para el club londinense desde 1980 y el segundo en la escena europea tras la Recopa de 1965.

"No es algo que quisiéramos que llegara. Le ofrecimos 230.000 euros (unos 247.000 dólares) semanales (de salario) hace 18 meses, pero lo rechazó. No podemos retener a un jugador que no quiere estar aquí", añadió Sullivan.

El club, no obstante, podrá consolarse parcialmente con la gran cantidad de dinero que recibirá por el pase del atlético mediocentro (1,88m), internacional inglés en 41 ocasiones, al que le queda un año de contrato.

"Creo que las ofertas empezarán a llegar a partir de hoy. Tres o cuatro clubes han mostrado ya interés", indicó el presidente.

Según la prensa inglesa, por Rice se han interesado grandes equipos como Arsenal, Manchester United e incluso el Bayern Múnich y, según algunas fuentes, el monto del traspaso podría superar los 100 millones de euros.

AFP