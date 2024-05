Presidente dominicano Luis Abinader declara su victoria en elecciones

El presidente dominicano Luis Abinader aseguró este domingo que fue reelecto para un segundo mandato de cuatro años, poco después de que sus dos principales rivales admitieran la derrota con poco más del 20% de los votos escrutados.

"Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanos", dijo Abinader, que tiene una ventaja de más de 30 puntos sobre su más cercano rival, el expresidente Leonel Fernández. "Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudar. No les fallaré".

Jt/lbc

AFP