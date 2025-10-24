Presidente ecuatoriano Daniel Noboa dice que fue objeto de un presunto intento de envenenamiento

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa informó que fue objeto de un presunto intento de envenenamiento la semana pasada cuando su seguridad neutralizó tres productos comestibles con alta concentración de elementos químicos que le habían regalado.

El gobernante ecuatoriano, en una entrevista transmitida la noche del jueves por la cadena CNN, aseguró que había tres químicos diferentes “con una altísima concentración y era prácticamente imposible que esos tres químicos estén juntos en los productos”, al tiempo que descartó que “haya sido accidental”.

El hecho se produjo el 17 de octubre en la ciudad de Babahoyo, 208 kilómetros al suroeste de la capital, detalló el mandatario, de 37 años.

Ante una consulta de The Associated Press la oficina de la Fiscalía en Quito respondió que por tratarse de un hecho bajo investigación no podía brindar información.

Según el relato de Noboa, en esa fecha su equipo de seguridad detectó tres productos sospechosos: dos frascos de mermelada y una botella de una bebida alcohólica que habían sido entregados por una mujer.

La denuncia fue presentada el 22 de octubre por la Casa Militar de la Presidencia como “tentativa de asesinato contra el presidente” en una oficina fiscal de la población de Vinces, provincia de Los Ríos, pero sin identificar los químicos con los que se habrían contaminado los alimentos.

La emprendedora y presunta responsable de la elaboración de los productos sospechosos, identificada como Yolanda Peñafiel, afirmó al portal de noticias BN que “me siento triste y preocupada a la vez” por lo ocurrido. “Mi corazón no está para hacer daño a nadie”, agregó.

El mandatario está en el poder desde noviembre de 2023 y se impuso en las elecciones de mayo del año pasado para un período de cuatro años.