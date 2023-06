Presidente ejecutivo de openai dice empresa no tiene planes de salir a bolsa

Por Supantha Mukherjee

ESTOCOLMO, 6 jun (Reuters) - OpenAI, la empresa que est√° detr√°s de ChatGPT y que cuenta con el respaldo de Microsoft, no tiene planes de salir a bolsa a corto plazo, dijo su presidente ejecutivo, Sam Altman, en una conferencia celebrada en Abu Dabi.

"Cuando desarrollemos la superinteligencia, es probable que tomemos algunas decisiones que la mayor√≠a de los inversores ver√≠an con extra√Īeza", afirm√≥ Altman. "No quiero que me demande (...) el mercado p√ļblico, Wall Street, etc., as√≠ que no, no me interesa tanto", agreg√≥ sobre la posible salida a bolsa.

OpenAI ha recaudado hasta ahora 10.000 millones de d√≥lares de Microsoft a una valoraci√≥n de casi 30.000 millones de d√≥lares, ya que invierte m√°s en la creaci√≥n de capacidad inform√°tica. "Tenemos una estructura muy extra√Īa. Tenemos un l√≠mite a los beneficios", a√Īadi√≥ el ejecutivo.

OpenAI empezó siendo una organización sin ánimo de lucro, pero más tarde creó una empresa híbrida con un "límite a los beneficios" que le permitía recaudar fondos externos con la promesa de que la operación original sin ánimo de lucro seguiría beneficiándose.

Mientras desarrolla sus capacidades de inteligencia artificial, Altman y muchos destacados científicos implicados en la creación y comercialización de la tecnología han advertido de la amenaza que supone, sobre todo la IA generativa creadora de contenidos como ChatGPT, y algunos la equiparan a "un riesgo de extinción". Han exigido una regulación.

Altman est√° realizando una gira rel√°mpago por todo el mundo, reuni√©ndose con jefes de Estado de varios pa√≠ses. El martes estuvo en Emiratos √Ārabes Unidosy tiene previsto viajar despu√©s a Qatar, India y Corea del Sur.

Durante su estancia en Europa, se vio envuelto en una polémica por afirmar que OpenAI podría abandonar la región si resultaba demasiado difícil cumplir las leyes previstas sobre IA, lo que provocó las críticas de varios legisladores, entre ellos el comisario de Industria de la UE, Thierry Breton. OpenAI se retractó más tarde.

El bloque europeo está trabajando en un conjunto de leyes para regular la IA, incluidas propuestas que obligarían a cualquier empresa que utilice herramientas como ChatGPT a revelar el material protegido por derechos de autor utilizado para entrenar sus sistemas.

OpenAI no revela esos datos en su √ļltimo modelo de IA, GPT 4. "Lo m√°s importante de esta tecnolog√≠a que la gente no entiende es que dentro de unos a√Īos la GPT 4 va a parecer un juguetito que no era tan impresionante", dijo Altman refiri√©ndose al crecimiento de la IA.

Muchos expertos han mencionado la amenaza potencial de que los puestos de trabajo sean sustituidos por la IA. Los empleos del futuro ser√°n "muy diferentes de muchos de los actuales", se√Īal√≥ Altman, quien a√Īadi√≥ que tambi√©n habr√° oportunidades. (Reporte de Supantha Mukherjee en Estocolmo; Editado en espa√Īol por Ra√ļl Cort√©s Fern√°ndez)

