Presidente ejecutivo de UniCredit escribió a canciller alemán Merz sobre Commerzbank: medio

FRÁNCFORT, Alemania, 2 jul (Reuters) - El presidente ejecutivo del banco italiano UniCredit sigue presionando para unirse al Commerzbank y escribió cartas el mes pasado al canciller alemán Friedrich Merz y a otras dos personas para exponer su caso, informó el miércoles el Sueddeutsche Zeitung.

Las cartas están fechadas el 18 de junio y también iban dirigidas al ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, y a otro funcionario de la cancillería, informó el periódico, que dijo haberlas visto.

Tanto Merz como Klingbeil se han mostrado contrarios a cualquier acuerdo.

Según el diario, las misivas decían que los políticos alemanes tendrán la última palabra sobre la ubicación de la sede del banco unido, que la red de sucursales permanecerá intacta y que la toma de decisiones a nivel local se mantendrá para asuntos como los préstamos.

UniCredit no estaba disponible para hacer comentarios, mientras que no hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico al Ministerio de Finanzas alemán y Commerzbank no quiso dar su versión sobre la información. (Reporte de Tom Sims; editado en español por Carlos Serrano)