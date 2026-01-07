Presidente electo de Chile conversará en Perú sobre corredor humanitario para migrantes de Venezuela

LIMA (AP) — El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ingresó el miércoles al palacio presidencial en Lima para conversar con el mandatario interino de Perú, José Jerí, sobre la posible implementación de un corredor humanitario para los migrantes venezolanos que deseen regresar a su país.

Se trata del tercer viaje del dirigente ultraderechista chileno a un país de la región — antes ha visitado Argentina y Ecuador — luego de ganar los comicios del pasado 14 de diciembre. Es, sin embargo, su primera visita desde que Estados Unidos atacó el sábado Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Más temprano Kast se reunió con empresarios peruanos en un hotel del barrio más rico de Lima en una cita convocada por la cancillería peruana y el gremio de empresas exportadoras. No realizó declaraciones.

En el palacio presidencial de Lima Kast fue recibido por el presidente Jerí y su canciller Hugo de Zela. Ninguno hizo declaraciones.

La víspera, Jerí y Kast dijeron, cada uno por su lado, que en la cita del miércoles conversarán sobre un posible corredor humanitario que pase por Chile, Perú y Ecuador. Otro tema es el crimen organizado, tras el alza de la delincuencia en ambos países.

Tras la captura de Maduro, Jerí había indicado en sus redes sociales que Perú dará facilidades para el “regreso inmediato sin importar su condición migratoria” de los venezolanos, sin que se conozcan más detalles.

De acuerdo con cifras oficiales, en Perú viven más de un millón de migrantes venezolanos, sobre todo en la capital.

Antes de volar a Lima, Kast pidió que se ordene la situación de los migrantes en la región, en especial en Chile, al que señaló como "un país no puede tener más de 300.000 personas de manera irregular”, ante la prensa chilena.

Durante su campaña, Kast prometió una política de mano dura contra la inmigración irregular —sobre todo de venezolanos— y aseguró que una vez que asuma el cargo, el 11 de marzo, expulsará del país a todas las personas que no tengan sus documentos en regla.

Decenas de migrantes venezolanos intentaron ingresar a Perú desde Chile en noviembre pasado, pero fueron repelidos por la policía peruana. Perú indicó que únicamente los inmigrantes con documentación en regla podrían ingresar desde Chile, con excepciones de tipo humanitario.

Luego del incidente, las autoridades de Chile y Perú crearon un comité binacional de cooperación migratoria que busca remediar la escalada de tensión en la frontera norte de Chile. También acordaron incrementar la cooperación policial para enfrentar el creciente flujo migratorio en su frontera común.