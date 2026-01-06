Presidente electo de Chile Kast nombrará a Jorge Quiroz como ministro de Hacienda: Diario Financiero

SANTIAGO, 6 ene (Reuters) - El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, designará a su asesor Jorge Quiroz como ministro de Hacienda de su gobierno, que iniciará el 11 de marzo, reportó el martes el local Diario Financiero.

El medio dijo que el próximo mandatario informó de su decisión durante una reunión con la cúpula empresarial del mayor productor mundial de cobre.

Con un doctorado en la Universidad estadounidense de Duke, fue el principal gestor del programa económico del líder conservador, que ganó en diciembre la silla presidencial con un 58% de los votos.

Quiroz ha expresado que la economía local enfrenta una "decadencia" de la que puede recuperarse abordando temas como la seguridad, la desregulación, la rebaja del impuesto corporativo y realizando un ajuste fiscal, este último tema muy criticado durante la campaña presidencial.

(Reporte de Fabián Cambero, Editado por Juana Casas)